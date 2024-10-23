Kadir Mısıroğlu’nun Fetullah Gülen kerameti! Yıllar önce söylemişti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü 21 Ekim'de kendisine yakın kaynaklarca açıklanmıştı.
1 gün bekletildikten sonra servis edilen bu haber sonrası örgütün düştüğü durum, içerde çıkan kavgalar araştırılmaya başlandı.
İlk uyaranlar arasındaydı!
15 Temmuz hatta 17-26 Aralık süreci öncesinde Fetullah Gülen hakkında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen isimler de bu süreçte tek tek gündeme geldi.
Kadir Mısıroğlu o isimlerin en başında gelenlerden biriydi. 90'lı yıllardan itibaren Fetullah Gülen'i eleştiren Kadir Mısıroğlu, Gülen'in Amerika'ya kaçacağını söylemiş ve buna da "birinci kerametim” demişti. Mısıroğlu ikinci keramet olarak "Fetullah Gülen geri gelmeyecek Amerika'da ölecek” demişti.
Sısyal medyada viral oldu!
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da ölmesi üzerine Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri yeniden gündeme geldi.
Sosyal medyada viral olan video 21 Ekim'den bu yana sürekli paylaşılıyor.
Kadir Mısıroğlu ne demişti?
Fetullah Amerika'ya kaçacak orada geberecek buna vatan toprağı nasip olmaz. Bin defa dedim. Dediğimde Türkiye'deydi. Kerametimin yarısı çıktı. Yarısını da siz göreceksiniz. Gelmez orada kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi