İstanbul’da Kar Alarmı: 12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

AKOM ve Meteoroloji’den gelen peş peşe uyarılar İstanbul’u harekete geçirdi. 12 Ocak Pazartesi günü için beklenen “yoğun kar“ yağışı, ulaşımda aksama riskini artırırken milyonlarca göz İstanbul Valiliği’nden gelecek tatil haberine çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ve Meteoroloji'den gelen son raporlar, İstanbul'u soğuk ve karlı bir haftanın beklediğini gösteriyor. Özellikle 12 Ocak Pazartesi günü için yapılan "yoğun kar" uyarıları, milyonlarca öğrenci ve veliyi "Tatil olacak mı?" sorusuyla baş başa bıraktı.



AKOM'dan Şehir Genelinde Kar Uyarısı



AKOM verilerine göre, pazar akşamından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Pazartesi günü ise şehir genelinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün oluşabileceği belirtiliyor.

Okullar Tatil Edilecek mi?



Şu an için İstanbul Valiliği tarafından yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Ancak:

Hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda, pazar akşamı veya pazartesi sabahın erken saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

