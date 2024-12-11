Kahramanmaraş’ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kahramanmaraş Hacıağalar merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak bildirildi. Derinliği 5.4 kilometre olan deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş Hacıağalar merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak bildirildi. Derinliği 5.4 kilometre olan deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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