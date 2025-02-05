Kamyonet tıra çarptı: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Samsun’un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı.
Sabah saatlerinde Samsun istikametine giden Zihni Genç (28) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü ve oğlunun durumu iyi
Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildiği öğrenildi.
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