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Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi aranıyor

Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
Ordu’da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi, 23 personel ve 7 aracın katılımıyla aranıyor. Ordu Valisi Erol, arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yoğun kar yağışı ve fırtınanın devam ettiğini ifade etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi.

Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 4 kişinin, Mesudiye ilçesi Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını yakınlarına bildirdikleri ve kurtarma talepleri olduğunun iletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."

Açıklamada, arama çalışmalarına devam edildiği vurgulanarak, "13 personel, 4 araçtan oluşan aynı ekip kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca Kabadüz Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel, Ordu AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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