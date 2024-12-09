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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünürü Orhan Nadir’in cenazesi için Antalya’ya giderken makam aracında trafik kazası geçirdi.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünürü Orhan Nadir, Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir'in cenaze töreni için Antalya'ya giden Kılıçdaroğlu'nun kendisine tahsis edilen makam aracında maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından, çiftin Antalya'ya gitmek için başka bir araç tedarik edilerek yolculuklarına devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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