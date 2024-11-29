Kırgızistan’da öğrenciler “Üsküdar’a gider iken’’ bestesini icra etti

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sazı ve Kırgızların çalgısı komuz eşliğinde “Üsküdar’a gider iken“ bestesini icra etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde, "Bağcılardan Bişkek'e, Anadilim Vatanım Projesi" kapsamında konser, halk dansları, defile ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, "kardeş okulu" olan İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan, büyükelçilik müşavirleri ve ataşeler katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte Kırgız öğrenciler, Kırgız ve Türk halk oyunları sergiledi, geleneksel kıyafetlerden hazırlanan defile yapıldı.

İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası, Türkiye'nin 4 yöresinden 12 türkü çaldı. Her iki okulun öğrencileri, Türk sazı ve Kırgız komuzu kullanarak "Üsküdar'a gider iken" bestesini icra etti.

"Ortak Türk alfabesi" temalı video gösterildi

Etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatının kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun kabul ettiği 34 harften oluşan ortak Türk alfabesine dikkat çekildi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ortak Türk alfabesi temalı video gösterildi.

Videoda, ortak Türk alfabesi ile Türk halklarının kültürel ve dinsel bağlarla birbirine daha da yakınlaştırılmasının, bilgi ve iletişim alışverişini kolaylaştırmanın hedeflendiği vurgulandı.

Programa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından "yaşayan insan hazinesi" seçilen ebru ustası Hikmet Barutçugil de katıldı.

Kırgızistan'ı ikinci kez ziyaret eden Barutçugil, burada yaptığı konuşmada, gönlünü verdiği ebru sanatında 51 yılı geride bıraktığını belirterek, bu sanatın ana vatanına geri dönmesi için vefa borcu hissettiğini söyledi.

Türkiye'de ebru sanatı alanında ciddi şekilde çalışanların olduğunu kaydeden Barutçugil, "İlk bu okula geldiğimde bu öğrencilerin şevkini ve neşesini görünce bu sanatın burada devam etmesini istedik. Bürokratik işler aşıldı ve iki okul kardeş okul oldu." diye konuştu.

İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Açıkalın da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatla ve ortak alfabeyle gelecek nesillerin birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ifade etti.

Etkinlikte, usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ebru ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kırgızistan Ressamlar Birliği üyesi, devlet ödüllü Kırgız sanatçı Talant Ogobayev de ebru ve fotoğraf sergisinin mükemmel çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA