Konya İŞKUR duyurdu! 700 personel alımı yapılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye'de kamu istihdamına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Halk Bankası, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu. Duyuru, İŞKUR Konya İl Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Alım Yapılacak Kadrolar

Yayımlanan ilana göre personel dağılımı şu şekilde olacak:

45 müfettiş yardımcısı
25 iç kontrolör yardımcısı
250 uzman yardımcısı
380 servis görevlisi

Bu alımlar, bankanın büyüyen yapısını desteklemeyi hedeflerken özellikle finans sektöründe kariyer planlayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 24 Mart 2026 tarihinde başladı ve 12 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen online sistem üzerinden ais.anadolu.edu.tr adresi aracılığıyla yapabilecek.

Sınav Süreci

Başvuruların ardından adaylar, 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak yazılı sınava katılacak.
Sınavda başarılı olan adaylar, ilgili pozisyonlara yerleştirilerek bankanın çeşitli birimlerinde görev alacak.

Detaylı Bilgi

Başvuru şartları, sınav içeriği ve diğer tüm detaylara Türkiye Halk Bankası resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

(Meltem Aslan)

