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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü 2 yaralı

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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu Visam E.E. idaresindeki motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.

Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

  • #Bursa #Trafik Kazası

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