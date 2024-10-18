GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Narin’i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

- Güncelleme Tarihi:

Narin’i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 58 gün geride kalırken ortaya çıkan bir bilgi büyük ses getirdi. Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızının köyün eski muhtarının torunu tarafından kaçırılarak hamile bırakıldığı öğrenildi.

Narin Güran soruşturması iddianame aşamasına gelirken Güran ailesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında hayrete düşüren yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

DOSYAYA YENİ BİR BELGE GİRDİ

Amca Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Onur Akdağ dosyaya yeni bir belge ekledi. Cinayetin seyrini değiştirebilecek nitelikteki belgede daha önce Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırıldığı ve hamile kaldığı öne sürüldü.

ESKİ MUHTARIN TORUNU TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ

Üstelik Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçıran kişinin eski muhtarın torunu olduğu belirtildi. Dosyada kız kaçırma meselesi ile ilgili iki aile arasında yaşanan olaylara yer verildi. İddiaya göre Bahtiyar'ın daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırıldığı ve kızın hamile bırakıldığı belirtildi.

EVİNİ SİLAHLA BASIP BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu nedenle Bahtiyar'ın eski muhtarın evini silahla bastığı ve boğmaya çalıştığı söylendi. Bu olaylar sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirdiği iddia edildi.Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da o dönem orada olduğu eklendi.

12 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi olayında 4 kişi baş şüpheli olarak belirlendi. Toplamda 12 kişi hakim karşısına çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER