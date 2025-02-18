Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Nevşehir’de 24 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Valilikten yapılacak açıklama ile durum netleşecek.

Nevşehir'de Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Nevşehir'de devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarına göre bir duyuru yapılması bekleniyor.

Nevşehir'de 24 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Nevşehir'de okulların tatil edilmesine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava durumunu değerlendirerek açıklama yapacak.

Nevşehir'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Valilik tarafından yapılacak duyuru ile durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Nevşehir Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Hava şartlarına bağlı olarak resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi