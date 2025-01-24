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Otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında otel sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

  • #Yangın #Bolu

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