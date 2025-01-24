Otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA