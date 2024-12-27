Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Gökdere yönüne giden Mustafa Söke'nin (18) kullandığı 16 N 3341 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Kaya'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmet Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mustafa Söke gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA