Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı? Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2025 yılı Ramazan Bayramı’na oldukça kısa bir süre kaldı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan ayının son günü akşamında iftarlarını açarak bayram coşkusunu yaşayacak. Peki, bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor? İşte merak edilen o tarih.

Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?

Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşıyor! 2025 yılında bayram 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu anlamlı günler için geri sayım başladı bile. Toplamda 3,5 gün sürecek olan tatil, hem şehir dışı planları yapanlar hem de sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Bayram coşkusunu yaşamaya başlayanlar için en merak edilen sorulardan biri de "Ramazan Bayramına kaç gün kaldı?” oldu. İşte detaylar…

Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, birçok kişi "Bayrama kaç gün kaldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bugünün tarihi 22 Mart olduğuna göre, bayrama yalnızca 8 gün kaldı! Hazırlıklar hız kazanırken, bayram alışverişi, seyahat planları ve ziyaret düzenlemeleri de gündemdeki yerini almış durumda.

Ramazan Bayramı Kaç Gün?

Ramazan Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 gün sürecek. 2025 takvimine göre; bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi, üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil süresi ise bazı kurumlarda farklılık gösterebiliyor. Kamu çalışanları resmi takvime göre izin yaparken, özel sektörde bu süre işyerlerinin belirlediği şartlara göre değişebilir.

Ramazan Bayramı Öncesi Neler Yapılmalı?

Bayram öncesi hazırlıklar hem manevi hem de pratik yönden büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sonunda verilmesi gereken fitre ve zekat, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak bayramın paylaşma ruhu pekiştiriliyor. Bunun yanında, ev temizliği, bayramlık kıyafet alımları ve ikramlık alışverişler de yapılması gerekenler arasında. Aile ziyaretleri için plan yapmak, ulaşım yoğunluğunu göz önünde bulundurarak biletleri önceden ayırtmak da bu süreçte işleri kolaylaştıracaktır.

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Resmi tatil 30 Mart 2025 Pazar günü başlasa da, 29 Mart Cumartesi gününün hafta sonuna denk gelmesiyle birçok kişi için tatil erkenden başlamış olacak. Bayramın son günü olan 1 Nisan Salı günü ise kamu çalışanları için tatilin son günü olarak belirlenmiş durumda. Özel sektörde çalışanlar içinse bu süre kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, otobüs ve uçak biletleri için erken rezervasyon yaparak avantaj sağlayabilir. Ayrıca bayram süresince artacak trafik yoğunluğuna karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak da oldukça önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi