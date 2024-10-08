Recai Kutan toprağa verildi

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kutan’ın cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kutan için Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi. Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
SİYASİLER DE TÖRENDE YER ALDI
Öte yandan törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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