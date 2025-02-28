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Sahurda Ne Yenmeli? Uzun Süre Tok Tutan Besinler Neler?

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Sahurda Ne Yenmeli? Uzun Süre Tok Tutan Besinler Neler?

Ramazan ayında oruç süresince açlık hissini azaltmak ve sağlıklı kalmak için sahurda doğru besinleri tüketmek büyük önem taşıyor. Peki, sahurda hangi yiyecekler tercih edilmeli? İşte sahurda tok tutan ve kilo aldırmayan besinler…

Sahurda Tok Tutan Yiyecekler Neler?

Sahurda uzun süre tok kalmak için kompleks karbonhidratlar, protein ve sağlıklı yağlar içeren besinler tüketmek gerekiyor. İşte tok tutan bazı besinler:

Yumurta: Protein açısından zengin olup uzun süre tok tutar.

Yulaf: Lifli yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatır ve açlık hissini geciktirir.

Tam buğday ekmeği: Beyaz ekmeğe göre daha uzun süre tokluk sağlar.

Peynir ve yoğurt: Hem protein içerir hem de sindirimi destekler.

Badem, ceviz, fındık: Sağlıklı yağlar içerir ve uzun süre enerji verir.

Sahurda Hurma ve Süt Tüketilmeli mi?

Hurma ve süt, sahurda tüketilmesi önerilen besinler arasındadır.

Hurma: Doğal şeker içerdiği için enerji verir ve bağırsakları çalıştırır.

Süt: Protein açısından zengindir ve tok kalmaya yardımcı olur. Ancak laktoz intoleransı olanlar dikkatli tüketmelidir.

Sahurda Ne Kilo Aldırmaz?

Sahurda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak, kilo kontrolü açısından önemlidir.

İşte kilo aldırmayan sahur besinleri:

Haşlanmış yumurta

Yoğurt veya kefir

Tam tahıllı ekmek

Az tuzlu peynir

Çiğ badem veya ceviz

Sahurda En Çok Ne Tok Tutar?

Yumurta, yulaf, tam tahıllı ekmek ve yoğurt gibi protein ve lif açısından zengin besinler en çok tok tutan yiyeceklerdir. Özellikle haşlanmış yumurta ve yulaf ezmesi sahurda tok kalmak için en iyi seçenekler arasındadır.

Sahurda Nelere Dikkat Edilmeli?

Aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalı, çünkü gün içinde susuzluğa neden olabilir.

Şekerli gıdalardan uzak durulmalı, çünkü kan şekerini hızlı yükseltip düşürebilir.

Bol su içilmeli, vücudun susuz kalmasını önlemek için iftarla sahur arasında en az 2-3 litre su tüketilmeli.

Kızartma ve ağır yemeklerden kaçınılmalı, mideyi rahatsız edebilir ve kilo artışına neden olabilir.

Sahurda sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyu enerjik ve tok kalmayı sağlayarak daha rahat bir oruç süreci geçirmenize yardımcı olur.

(Meltem Gürbüz)

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