Samsun’da sel felaketi! Araçlar hurdaya döndü:Ev ve dükkanlar su altında kaldı
Samsun’un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Devletin tüm kurumları, selin izlerini silmek için bölgede yoğun mesai harcıyor.
İlçede kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve askerlerin de destek verdiği çalışmalarda çamurla kaplanan cadde ve sokaklar iş makineleriyle temizleniyor. Sel sularının sürüklediği ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Özellikle İcadiye, 25 Mayıs, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde ekipler yoğun şekilde görev yaparken, birçok esnaf da zarar gören dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. İş yerlerinden kullanılamaz hale gelen ürünlerin çıkarıldığı görüldü.
28 yıl sonra aynı felaket
28 yıl sonra benzer büyüklükte bir sel felaketi yaşayan ilçede, vatandaşlar uzun yıllardır böylesine büyük bir afet görmediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, "En son 1998 yılında böyle bir felaket yaşamıştık" diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.
Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”