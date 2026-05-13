Samsun’da sel felaketi! Araçlar hurdaya döndü:Ev ve dükkanlar su altında kaldı

Samsun’un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Devletin tüm kurumları, selin izlerini silmek için bölgede yoğun mesai harcıyor.

İlçede kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve askerlerin de destek verdiği çalışmalarda çamurla kaplanan cadde ve sokaklar iş makineleriyle temizleniyor. Sel sularının sürüklediği ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Özellikle İcadiye, 25 Mayıs, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde ekipler yoğun şekilde görev yaparken, birçok esnaf da zarar gören dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. İş yerlerinden kullanılamaz hale gelen ürünlerin çıkarıldığı görüldü.

28 yıl sonra aynı felaket

28 yıl sonra benzer büyüklükte bir sel felaketi yaşayan ilçede, vatandaşlar uzun yıllardır böylesine büyük bir afet görmediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, "En son 1998 yılında böyle bir felaket yaşamıştık" diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA