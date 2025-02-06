Sauna Gümüşkapı Konyalıların sağlığına hizmet veriyor

Konya’da İşadamı Mehmet Katırcı’nın kurduğu ve oğlu Alparslan Emre Katırcı’nın işletmeciliğini yaptığı Sauna Gümüşkapı, 1987 yılından beri 10 kişilik uzman kadrosuyla Konyalıların sağlığına hizmet veren elit bir mekândır.

Sauna Gümüşkapı İşletmecisi Alparslan Emre Katırcı yüzyıllardır insanlar tarafından şifa kaynağı olarak kullanılan saunanın bugün de birçok insanın hastalığından kurtulduğu mekânlar olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Finlandiya ve İsveç gibi kuzey ülkelerinde başlayan sauna kültürü, bugün Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada yaygın olarak bir sağlık kaynağı olarak kullanılıyor. Uzmanlar da yerinde ve gereği gibi kullanılmak şartı ile saunanın insan sağlığına büyük yararları olduğunu söylüyor. Saunanın yalnız belirli hastalıklara değil, sağlığı yerinde olan, fakat çalışma hayatının büyük kısmını büroda geçiren, işi dolayısı ile yeteri kadar hareket edemeyen, fiziki aktiviteden yoksun kimselere de büyük bir fayda sağlamaktadır. Haftada 2-3 defa yapılan sauna ile vücut yorgunluğu giderildiği gibi zindelik kazanarak, uyku düzene girer. Konya'da da büyük bir ilgi gören sauna kültürü, stres atma ve dinlenme mekânları olarak görülüyor. Konya'daki ilk sauna olma özelliğini taşıyan Sauna Gümüşkapı olarak yoğun ilgi görmekten ve insanların sağlığına fayda sağlamaktan da son derece mutluyuz” dedi.

SAUNA BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Saunanın birçok hastalığa iyi geldiğine dikkat çeken Alparslan Emre Katırcı, "Şişmanlık, selülit, fibrolit gibi yumuşak doku romatizmaları, dejeneratif eklem ve omurga romatizmalarına sauna iyi geliyor. Bunun yanında somatik belirtileri yerleşmemiş psiko- somatik hastalıklar, nöro-sirkülatuvar bozukluklar, aktif safhayı geçirmiş flebitler de saunadan faydalanırlar. Sauna ile beraber yapılan duş, tazyikli duş, havuzlu banyo ve masajda tedaviyi tamamlar. Saunadaki bol terleme ile vücut zararlı maddeleri toksinleri atar. Kan dolaşımı ve kalp atışları ve solunum hızlanır. Sonunda yapılan masaj ile refleks yolu ile iç organların çalışmaları düzene girer ve çoğalır.”

YENİLENEN YÜZÜYLE ELİT BİR MEKÂN

Alparslan Emre Katırcı Sauna Gümüşkapı'nın sürekli kendini yenilediğini ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla bugünlere gelen elit bir mekân olduğunun üzerinde de durarak, "Konya'da 38 yıldır hizmet veren Sauna GümüşKapı olarak değişen beğenileri karşılayarak, modern teknolojilere ayak uydurarak kendimizi yeniliyoruz. Sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek, müşterilerimizin isteklerini ön planda tutuyoruz. Yaptığımız yeniliklerle hizmet kalitemizi yükselterek, Konya'nın seçkin ve elit bir mekânı olduk. Müşterilerimizi rahat, ferah, temiz, kalabalıklardan ve stresten uzak, hem spor yapabilecekleri, hem dinlenebilecekleri hem de eğlenebilecekleri bir mekânda ağırlıyoruz. 150 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olan mekânımızda, 2 adet Sauna, Sauna bünyesinde Buhar Odası, Türk Hamamı, Kese odası, Masaj Salonu, Şok Havuzu, Fitness salonu, Dinlenme Odaları, Eğlence Salonu, Masa Tenisi Salonu, Kuaför, Vitamin Kafe mevcuttur. 5 yıldızlı Vitamin Kafemizde sıkma meyve suları, alkolsüz kokteyller, sıcak-soğuk içecekler, fast-food, dev ekranda 200 kişilik salonunda D-Smart ve Dıgıturk ayrıcalığıyla maç keyfi gibi hizmetler sunuyoruz. Deneyimli ve eğitimli personelimizle konusunda uzman yönetici kadromuzla sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ÖZEL GRUP İNDİRİMİ 5 GEL 4 ÖDE

Müşterilerine sağladıkları kampanyalı hizmetler hakkında bilgi veren Alparslan Emre Katırcı, "Düzenlediğimiz kampanyalarla müşterilerimize kolaylıklar sağlıyoruz. Gruplara ve abonelerimize yüzde 30'lara varan özel indirimler uyguluyoruz. Sauna Gümüş kapı Clup Kart gibi uygulamalarımız vardır. Halen devam eden kampanyamızla da özel grup indirimleri yaparak, 5 gel 4 öde şeklinde hizmetimizde de, saunamıza gelen 5 kişilik gruptan 4 kişilik ücret alıyoruz. Bütün Konyalılara Sauna Gümüşkapı' ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi