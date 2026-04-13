Şehit annesinin dramı: “Can verdim evimde oturamıyorum’’

Şırnak’ta 2006 yılında şehit olan Uzman Çavuş İsa Çiçek’in yaşarken aldığı iki katlı evin yerine apartman yapıldı. Şehidin ailesine 2 daire 1 iş yeri sözü verildi ancak daha sonra sadece bir daire verildi. 68 yaşındaki şehit annesi Emine Çiçek, verilen bu daireye de yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir türlü oturamayınca gözyaşları içinde rezil olduğunu anlatarak baygınlık geçirdi.

Uzman Çavuş İsa Çiçek (26), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olup 13 Nisan 2006 yılında memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Uzman Çavuş İsa Çiçek şehit olmadan önce kredi çekip merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde iki katlı ev satın aldı. İddiaya göre 2022 yılında söz konusu arsada apartman yapımı için müteahhitle anlaşma sağlandı. Müteahhit, şehit ailesine 2 daire ve 1 iş yeri verme vaadinde bulundu.

Ancak inşaat süreci beklenildiği gibi ilerlemedi. İlk müteahhit projeyi yarım bırakarak ortadan kayboldu. Daha sonra işi devralan kadın müteahhit de inşaatı tamamlayamadı. Son olarak kadın müteahhidin kardeşi çalışmaları sürdürse de apartmanın yalnızca kaba inşaatı tamamlandı, iskan ve ruhsat işlemleri yapılmadı.

Tüm bu süreçte hem arsa sahipleri hem de daire satın alan vatandaşlar mağdur olurken, bazı kişiler eksiklerine rağmen apartmana taşınmak zorunda kaldı. Ancak yaşanan anlaşmazlıkların ardından müteahhit, binanın iskan ve ruhsatının olmadığını belirterek şikayette bulundu. Bunun üzerine apartmanın elektriği kesildi. Yaklaşık 7 aydır elektriksiz kalan bina sakinleri, jeneratörle hayat mücadelesi veriyor.

"Vatana can verdim"

Yaşananlardan en çok etkilenen isim ise şehit annesi Emine Çiçek oldu. Oğlundan kalan evde bir gün bile oturamadığını belirten anne Çiçek, hem vaat edilen daire ve iş yerinin verilmediğini hem de mağdur edildiğini söyledi. Şu anda çocuklarının yanında kalmak zorunda olduğunu ifade eden Çiçek, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sağlık sorunları da yaşamaya başladığını dile getirdi.

Gözyaşları içinde konuşan şehit annesi Emine Çiçek, "Ben şehit anasıyım, bu vatana can verdim. Ama kendi evimde oturamıyorum. Evin hali ortada, hiçbir ilerleme yok. Müteahhit bizi mağdur etti. Şimdi oğlumun, kızımın yanında kalıyorum. Elim ayağım titriyor, hastalandım. Yazık değil mi bana" diyerek tepki gösterdi.

Konuşması sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren anne Çiçek'e yakınları müdahale etti. Apartman sakinleri ve arsa sahipleri ise sorunun çözülmesini ve duruma el atılmasını bekliyor. Şehit annesinin yaşadığı mağduriyet ise vicdanları sızlattı.

