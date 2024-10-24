Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

Türk Havacılık Sektörünün kalbi TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu. TUSAŞ görevlisi olmayan tek şehit olan taksi şoförüydü. Taksi şoförü Murat Arslan’ın babası “Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar“ dedi.

Ankara dün menfur bir terör saldırısıyla sarsıldı. Havacılıktaki gücümüz, Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere birçok önemli proje yürüten TUSAŞ'a iki terörist tarafından saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini, TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz" dedi. Hain saldırıda 22 TUSAŞ görevlisi yaralandı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz yaralılarla ilgili yaptığı açıklamada, "7 polisimiz yaralı ama durumları iyi. Tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor. Ne olur ne olmaz diye müşahede altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var, onun dışındakiler büyük oranda hafif yaralarla hastanelerimize gelmiş durumdalar. Bu kardeşlerimiz de sağlık personelimiz emin olduğunda taburcu edileceklerdir." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN KİMLERİ AÇIKLANDI

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu belirtildi.

EŞİNİN HEDİYE GÖNDERDİĞİ DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ÖNCESİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ŞEHİT ETTİLER

TUSAŞ'a saldıran 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi. TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

"OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ SALDIRISINDA SİVASLI KALİTE KONTROL GÖREVLİSİ COŞKUN ŞEHIT OLDU

Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun'un Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Aile bireylerinin uzun zamandır Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi. Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu bulunduğu bildirildi. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN EVİNİN BULUNDUĞU BİNAYA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedilecek.

TUSAŞ ÇALIŞANININ KARDEŞİ: TATBİKAT MI ACABA DİYE DÜŞÜNÜP AĞABEYİMİ ARADIM

TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısında güvenli bölgeye giden çalışanın kardeşi Erdem Akgüner,"Başlangıçta daha ağır bir çatışma olmuştu. Baktım internetten burası benim ağabeyimin çalıştığı yer, o sırada bir yerler taranıyordu. Tam taranan yerin sol tarafı da benim ağabeyimin çalıştığı ofisti. İlk haberi duyduğumuzda yani bu görüntüleri görmeden önce ilk haberi duyduğumda, tatbikat mı acaba, diye düşünüp ağabeyimi aradım. Ağabeyime ulaşamayınca Orhan ağabeyimi aradım. Ağabeyim burada çatışma olduğunu, biraz önce bombanın patladığını söyledi. Daha sonra telefon kapandı. Telefon kapanınca ben bir daha ulaşamadım ağabeyime. Ağabeyim başka bir telefondan beni geri aradı. Güvenli bölgede olduklarını ama içeride yaralılar olduğunu söyledi. Allah inşallah bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmaz" dedi.

"POZİSYON ALDIK, İÇERDEYİZ"

TUSAŞ binasında güvenli bölgeye giden çalışanın ağabeyi Orhan Akdündar, "Saat 17.00'den beri buradayız. Kardeşim var. 15.30-16.00 sıralarında bir iletişime geçtik. Pozisyon aldık içerdeyiz biz dedi. Bizim bulunduğumuz insan kaynakları binasında da patlama oldu dedi. Bizi almalarını ve güvenli bölgeye geçmeyi bekliyoruz dedi. Yarım saat, 45 dakika sonra tekrar konuştuk. Bizi güvenli bölgeye aldılar dedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA