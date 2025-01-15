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Sevgilisini boğazından bıçaklamıştı: Eski polis tutuklandı

Sevgilisini boğazından bıçaklamıştı: Eski polis tutuklandı
Sakarya’da önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katan ve en son aynı kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevinden ihraç edilen polis T.T., 2022'de sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açmış, 2023'de sevgilisini rehin almış, 2024'de de yine farklı bir olayda silahla etrafa ateş açmış ve "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden çıkan T.T., bu kez de dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023'de rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli de özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eski polis T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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