Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş’ın işine son verildi

Show TV, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın görevine son verdi. Erbaş, “’Eski eş’ olmanın gerekçe gösterilmesinin suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum“ tepkisini gösterdi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturmasında tutuklanması ardından boşandığı eski eşi Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş, izne ayrıldığını duyurmuştu.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bugün kayyum yönetimi tarafından Erbaş ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Erbaş, bugün yaptığı açıklamada kanalın izninin uzattığını ve ardından da Show TV Ana Haber spikerliği görevine son verildi.

"KARAR TARAFIMA UZATILDI"

Pınar Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, 'eski eş ile ilgili haberleri' sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi" dedi.

"KADIN - ERKEK EŞİTSİZLİĞİ BOYUTU VAR"

"Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil" diyen Aydın, şunları söyledi: "Büyük haksızlık… Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, 'eski eş' olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.

"15 SENELİK EMEK"

"15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım."

Kaynak: Haber Merkezi