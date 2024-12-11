Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde 5 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yarından itibaren önümüzdeki bir haftalık süreçte yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam edecek yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 3, İstanbul'da 10, İzmir'de 14, Samsun'da 7, Diyarbakır'da 5, Antalya'da 17, Erzurum'da -7 dereceye kadar düşecek.
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