Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Sinop’ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Sinop Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 1 günlük tatil ilan edildiğini duyurdu.

Sinop'ta yarın okullar tatil mi?

Sinop'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi.

21 Şubat 2025 Cuma günü Sinop'ta kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Sinop'taki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilecek. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle ders işlenmeyecek.

Valilik açıklama yaptı mı?

Sinop Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentteki hava koşullarının kötüleşeceği ve olumsuz etkilerinin süreceği yönünde açıklama yaptı. Bu sebeple, önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi