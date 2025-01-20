Sokak ortasında nişanlısı olduğu iddia edilen kadını darbetti

BEYOĞLU Kasımpaşa’da gece saatlerinde bir kişi, nişanlısı olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında küfrederek darbetti. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kadın ile nişanlısı olduğu iddia edilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada, adam kadının saçından çekerek darbetti.

SAÇINDAN ÇEKTİ, TEHDİTLE MOTORA BİNDİRDİ

Birçok kez küfür de eden kişi, kadını saçından bir daha çektikten sonra motosikletine doğru yöneldi. Ardından da kadını tehdit ederek motosikletine bindirdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA