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Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi!

Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 176 terörist etkisiz hale getirdi.

Ankara'da PKK'lı teröristler tarafından 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısından 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'lı teröristlere yönelik çok sayıda hava harekatı ve operasyon düzenlendi. Saldırının yaşandığı gün, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 47 terör hedefi vurulurken, 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Ekim'de ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik hava harekatları düzenlendi ve 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 25 Ekim'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 26 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, 27 Ekim'de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 28 Ekim'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ise 23 PKK'lı terörist ve Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 6 günde toplamda 176 terörist etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: DHA

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