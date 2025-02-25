TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit polis memuru Birol için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru İbrahim Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kayseri'de görevi esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan kahraman polis memurumuz İbrahim Birol'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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