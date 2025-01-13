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Toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı!

Toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Diyarbakır Kayapınar’da virajı alamayarak, toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Savrulan otomobil taklalar atarken araçta bulunan 2 kişi dışarı fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar M.S., S.K. ve Y.A. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak toprak yığınına çarptığı ve ardından taklalar attığı, içindeki 2 kişinin dışarı fırladığı görülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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