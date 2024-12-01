Tornavidalı dedikodu kavgası; o anlar kamerada

Mecidiköy’de bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece satalerinden ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O., arkadaşı Selçuk Y.'nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.
Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp İsmail O.'nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.'yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından İsmail O.'nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.
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