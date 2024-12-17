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Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut; “Kritik pozisyonlarımız vardı”

Selman Kaya
Muhabir

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Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut; “Kritik pozisyonlarımız vardı”
Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından konuştu. Bulut, “Kritik pozisyonların olduğu maçta, böyle bir deplasmanda 1 puan kötü değil” dedi

Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren Rizespor maçının ardından konuştu. Deplasmanda alınan puanın her zaman değerli olduğunu vurgulayan Bulut, karşılaşmanın ikinci yarısında maçı çevirebilecek pozisyonlar da bulduklarını söyledi.

"Ne olursa olsun, her puan değerli”

Adem Bulut, "Deplasmanda alınan puan bizim için çok değerli. Ne olursa olsun. Hava şartlarına rağmen. İlk yarıda oynanan bu futbola rağmen. Sonuçta ikinci yarıdaki futbol ile gerçekten belki de galip gelebilirdik. Ama ne olursa olsun. Deplasmanda alan 1 puan çok değerli ve anlamlı” dedi.

"Rize'nin pozisyonları çok kritik”

Bulut, "Öncelikle şunu söyleyeyim; ilk yarıdaki futbol anlamsız bir şekilde farkla da gidebilirdi. Rize'nin özellikle bazı pozisyonları çok kritik. Kaleci Jakub Slowik'İn çıkardığı pozisyonlar çok değerli. Neredeyse 4 ya da 5 tane yüzde 100 gol pozisyonu çıkarttı” diye konuştu.

"Buradan mutlu dönüyoruz”

Adem Bulut, "İkinci yarıya değişikliklerle beraber hızlı bir başlangıç yaptık. Golü bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik. Çok şükür buradan puanla dönüyoruz. En azından mutluyuz. Eğer buradan son dakikada bir gol yemiş olsaydık... O son dakika travması bizim için çok üzücü olacaktı. Çok şükür mutluyum” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)
 

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