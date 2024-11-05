TÜPRAŞ’ta patlama! Çalışanlar tahliye edildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) rafinerisinde bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineriden yoğun dumanlar yükselirken, çevrede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası alanı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. TÜPRAŞ yetkilileri, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirtti. Çevredeki fabrikalar ve iş yerleri de patlama ile panikle sokağa çıktı. Bölge halkı, yetkililerden olayın nedenine dair bilgilendirme beklerken, TÜPRAŞ'ın üretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlamadan sonra TÜPRAŞ'ta görevli tüm işçiler, güvenli alanlara tahliye edildi. Patlamanın etkisi Körfez'den Derince'ye kadar hissedildi. Kocaeli Gündem'e ulaşan birçok vatandaş camların titrediğini, yerin sallandığını belirtti.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA!

TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlama ile ilgili açıklamarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; "yaşanan patlama tatbikat sırasında yaşandı. TÜPRAŞ'ta can kaybı ve yaralanma bilgisi gelmedi. Tehlikeli bir durumun olmadığını ilettiler'' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi