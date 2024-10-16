Türkiye’nin doğusunda deprem!

SON DAKİKA!! Türkiye’nin doğusunda birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da hissedildi.

6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ: EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

Öte yandan sarsıntı, 6 Şubat 2023'teki tarihi 7.7 ve 7.6 depremleriyle aynı fay hattında, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.

Yaşanan depremin ardından okullarda da büyük panik yaşanırken valilik kararıyla okullar bugün tatil edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuz durum yaşanmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sami Er, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" paylaşımını yaptı.

SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

İŞTE O ANLAR;

"CAN KAYBI BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı'ndan da depreme ilişkin bir duyuru yapıldı.

Bakanlık, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM İLLERİMİZDE SAHADA TEYAKKUZDAYIZ"

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: DHA