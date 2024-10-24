TUSAŞ’a hain saldırı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edildi.
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.
Yerlikan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu.
İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.
8 YARALI TABURCU EDİLDİ
Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.
"TUSAŞ'IN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'ın teröristler tarafından hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirtti.
Güler, "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimleri açıklandı.
Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
HAVALİMANLARI ALARMDA
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi. Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Havalimanları, yolcuların en az üç saat önce terminale gelmesi için çağrı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi