TUSAŞ şehitlerine son veda

Ankara TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye, TUSAŞ şehitlerine veda ettiTürkiye Ankara TUSAŞ saldırısı şehitlerine veda ediyor. TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan Kahramankazan'da, Şehit Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda, Atakan Şahin Erdoğan ise Sincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan için bugün Kahramankazan'da cenaze töreni düzenlendi. Arslan, Merkez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan Şehitliği'ne defnedildi.

Naaşı Türk bayrağına sarılan Arslan'ın cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HİÇBİR SALDIRI BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Arslan'ın cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Erbaş, "Milletimizin başı sağ olsun. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler ölü değildir, diridirler. Murat Arslan kardeşimizin anası, babası ailesi başta olmak üzere yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyorum. Yardım ve dayanışma ile düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı millet olarak Bütün şehitlerimize rahmet olsun" ifadelerini kullandı

DÖRT ŞEHİT İÇİN KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TÖREN

Şehit Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda, Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan'da tören düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi