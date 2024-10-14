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Yakalanan kapkaç şüphelisi cinayetten aranıyormuş

Yakalanan kapkaç şüphelisi cinayetten aranıyormuş
BAĞCILAR’da motosikletle yolda yürüyen mağdur D.Ö.’nün cep telefonunu kapkaç yaparak çalan şüpheli İbrahim Y.(25) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin poliste 16 suç kaydı olduğu, iki ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağıyla kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi Birlik caddesi'nde 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Yolda yürüyen mağdur D.Ö.'nün yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, mağdurun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada kapkaç anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini takip ederek önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından da şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis önceki gün yaptığı baskında şüpheli İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin poliste daha önceden 16 suç kaydı olduğu, 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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