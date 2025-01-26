Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır“ dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen yangının ve 78 kişinin hayatını kaybetmesinin milletçe yüreklerini yaktığını belirtti.
Olayla ilgili bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerle yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat edenlerin yakınları aranarak, içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiğinin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, vefat eden kişilerin hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edenlerin" yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D. Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”