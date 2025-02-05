YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2025 Perşembe Sivas’ta okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması geldi mi?

Sivas’ta okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Kentin Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar öğrencileri ve velileri Valilik tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması konusunda bekleyişe soktu. Peki, 6 Şubat Perşembe günü Sivas’ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

6 ŞUBAT 2025 YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas genelinde 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen kar yağışının buzlanma ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Valiliğin duyurusunda, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verilmiştir."

Ayrıca, okulların tatil edildiği gün kreş ve anaokuluna devam eden çocukları olan kamu görevlisi anneler, malul ve engelli bireyler, ağır kronik hastalıkları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ancak, sağlık ve güvenlik gibi kesintisiz hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

SİVAS'IN İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR?

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Suşehri Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçede yoğun bir temizlik çalışması başlattı. 26 personel, 4 kepçe, 1 greyder ve 2 tuzlama aracıyla yolları açma ve buzlanmayı önleme çalışmaları devam ediyor.

Akıncılar Belediyesi de karla mücadele kapsamında yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede bulunan 8 mahallede yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve kar temizleme için iş makinelerinin aktif olarak kullanıldığını belirtti.

SİVAS'TA 6 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Sivas'ta 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Perşembe -8° Bulutlu

Cuma -6° Sisli

Cumartesi -13° Sisli

Pazar -14° Sisli

Pazartesi-12° Sisli

Kaynak: Haber Merkezi