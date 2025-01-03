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Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke

Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke
İstanbul’da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 53 sayfalık fezlekede, 7 bebek "maktul", Sosyal Güvenlik Kurumu "suçtan zarar gören", 18 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Fezlekede, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in, dosya kapsamında suç örgütüyle birlikte hareket edip etmediğinin tespiti açısından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Fezlekede, şüpheliler Hilda Keybubad, Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar ve Şeyhmus Çelik hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fezlekede, diğer 13 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Fezlekede ayrıca bu dosyanın, "yenidoğan çetesi"nin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Operasyon
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Daha sonra bu dosyadaki şüpheli sayısı 18'e çıkmıştı.

Kaynak: AA

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