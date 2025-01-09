Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda kayboldu

Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe, Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı. Off-road aracıyla yolculuk yapan Efe'den haber alamayan yakınları endişelenip, salı günü jandarmaya haber verdi.
Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi. Jandarmanın zorlu arazi şartlarında Efe'yi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA