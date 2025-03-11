Akşehir’de hububat tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda fenolojik gözlemler yapılarak bitkilerin gelişim süreçleri takip edildi.
Üreticilerin verimli ve sağlıklı bir tarımsal üretim yapabilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında, tarlalarda düzenli incelemeler yapılarak olası hastalık ve zararlılara karşı erken önlem alınması hedefleniyor.
Uzman ekipler, bitkilerin gelişimini yakından takip ederken, çiftçilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde de bulunuyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kaliteyi artırmak amacıyla sahadaki kontrollerin devam edeceği bildirildi.
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