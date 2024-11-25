Bakan Uraloğlu açıkladı! Konyaray projesi ne zaman bitecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konyaray projesinin ne zaman biteceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konyaray projesinin tamamlanma tarihini açıkladı.
Demir yolu yatırımları kapsamında, şehir içi raylı sistem projelerinin önemine değinen Uraloğlu, Türkiye genelinde 1015 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 434 kilometrelik kısmının Bakanlıkları tarafından yapıldığını ifade etti. Ayrıca, 91 kilometrelik hattın yapımının devam ettiğini, 383 kilometrelik hattın ise planlama aşamasında olduğunu söyledi.
Konyaray projesi ne zaman bitecek?
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde yaptığı açıklamada ise, Konyaray'ın 2026 yılı içinde hizmete gireceğini belirtti.
Konyaray, Konya'nın ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek ve kentteki ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. 2026'da faaliyete geçmesi beklenen proje, Konya'nın ulaşım sistemine büyük katkı sağlayacak.
Bakan Uraloğlu ayrıca, diğer projelerin de 2025 ve 2028 yıllarında tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Bu projeler arasında İstanbul'da Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu 2. Etap ve Kocaeli'nin çeşitli raylı sistem projeleri yer alıyor.
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