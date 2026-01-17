GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,29
STERLİN
58,10
GRAM
6.526,88
ÇEYREK
10.734,03
YARIM ALTIN
21.349,76
CUMHURİYET ALTINI
42.564,95
KONYA Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na Konyalı isim atandı!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na Konyalı isim atandı!
Bazı bakanlıklara yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de duyuruldu. Yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Konyalı isim atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

HAKAN FİDAN'A YENİ SAĞ KOL

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel'in atandığı, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile duyuruldu. Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

 

HACİ ALİ ÖZEL KİMDİR?

1969 yılında Konya'nın Yunak ilçesinde doğan Hacı Ali Özel, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Ardından Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen yüksek lisans programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı unvanını aldı.Özel, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Avrupa Birliği alanında düzenlenen programı başarıyla tamamlayarak Avrupa Birliği Uzmanı oldu.Kamu yönetimi ve üst düzey bürokrasi alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Hacı Ali Özel; Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık'ta Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2017–2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı.Akademik çalışmaları da bulunan Özel'in, "Memur Suçları ve Memurların Yargılanması" konulu tezinin yanı sıra "Parasal Birlik ve Türkiye Ekonomisi" ile "Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye'nin Durumu" başlıklı araştırma ve incelemeleri bulunuyor.Evli ve üç çocuk babası olan Hacı Ali Özel, yayımlanan kararın ardından Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine resmen başlamış oldu.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER