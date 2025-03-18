Karatay Emekli Konakları’nda Kur’an-I Kerim öğreniyorlar

Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Ramazan ayında emeklilere yönelik başlatılan Kur’an-ı Kerim dersleri büyük ilgi görüyor. Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen emekliler, azimleri ve gayretleriyle takdir topluyor.

Emekli Konaklarından faydalanan vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ile birlikte birçok programa imza atan Karatay Belediyesi, Ramazan ayında Konak sakinlerine Kur'an-ı Kerim dersi veriyor.

Karkent, Kumköprü, Mengene, Çelebi, Hacısadık, İşgalaman, Araplar, Fetih Mahallesi, Çatalhüyük, Keykubat, Selim Sultan, Akkonak ve Muhtar Mehmet Dinç Emekli Konakları'nda; Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen derslere emekli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

EMEKLİ KONAĞI SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Emekli Konağı sakinleri ilerleyen yaşlarında Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşadıkları dile getirerek, hem dini bilgilerini tazeleme hem de yeni bilgiler öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti. Derslerin, aynı zamanda sosyal hayatlarına da katkı sunduğunu belirten Emekli Konağı sakinleri hizmetlerinden dolayı Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

ÇINARLARIMIZ AZİMLERİ İLE ÖRNEK OLUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi paylaşım açısından önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca;

"Karatay İlçe Müftülüğü'nün görevlendirdiği eğiticiler öncülüğünde Kur'an-ı Kerim derslerimiz, emeklilerimizin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen emekli konağı sakinlerimiz, bunun yanı sıra ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme fırsatını elde ediyor. Her yaşta Kur'an-ı Kerim'in öğrenilebileceğini gösteren çınarlarımız ilerlemiş yaşlarına rağmen kendilerine yönelik düzenlenen Kur'an derslerine katılarak gençlere örnek oluyor. Bu derslere katılan ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenme noktasında çaba gösteren tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kılca, Karatay Belediyesi'nin emeklilere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini belirterek, Ramazan ayının tüm Karataylılara huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi