Kartalkaya’dan Konya’ya kahreden haber! 17 yaşındaki Özüm faciaya böyle yakalandı
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Türkiye, dün Kartalkaya’daki yangın faciasında yaşamını yitiren 76 canın yasını tutuyor. Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenler arasında Konya Akşehir’li Diş Hekimi Macit Karataşlı’nın 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı’nın da olduğu öğrenildi. Özüm’ün, ailesinden farklı yöne kaçarken kaybolup yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaşamını yitiren 76 kişiden geriye ise acı hikayeler kaldı.
Yangına Konya Akşehirli Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi.
Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise aldıkları acı haberle yıkıldı.
NE OLMUŞTU?
Bolu'ya 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de dün yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 9 kişi gözaltına alındı.
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