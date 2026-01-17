Konya Büyükşehir ve KOSKİ’ye Dijital Dönüşüm ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Mobil Asistan Uygulaması” ile KOSKİ Genel Müdürlüğünün dijital hizmet süreçleri ve su yönetiminde dijital dönüşüm amacıyla hizmete alınan “Online KOSKİ Projesi”, Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetlerinde dijitalleşme ve veriye dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle önemli bir başarıya daha imza attı.

Kamu Bilişim Derneği'nin Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında düzenlediği yarışmada Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün projeleri ödüle layık görüldü.

Ankara'daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yerleşkesinde iki gün süren etkinliğin ilk gününde, Veriye Dayalı Şehir Yönetimi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen birçok uygulama hakkında "Veri Yolculuğu ve Mobil Asistan Uygulaması” konulu detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Kurumda ve şehirde yapılan veri envanterinin oluşturulması için yapılan Veri Ambarı Çalıştayları, Yerel Veri Envanteri Platformu, hizmet performanslarının takip edildiği Datavizyon Uygulaması, internete bağlı sensörlerin anlık takip edildiği Konya Takip Uygulaması ve kaynak olarak değerlendirilen diğer uygulamalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Bu uygulamaların belediye yönetimi, saha personelleri ve vatandaşlara gösterim arayüzü olarak Mobil Asistan Uygulaması, Açık Veri Portalı ve İş Zekası uygulamalarının kullanıldığı belirtildi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Online KOSKİ Projesi hakkında anlatım yapıldı. Online KOSKİ işlemleri kapsamında abonelik süreçleri, fatura işlemleri, fatura oluşturma, fatura düzeltme, e-Taksit, mesafeli abonelik sözleşmesi, altyapı durum belgesi, kurumsal üyelikler ve resmi daire işlemleri, mobil muhtar uygulaması, arıza ve kesinti bildirimi gibi konu başlıklarını içeren dijital dönüşüm örnek projesi ile ilgili detaylı sunum yapıldı.

Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında düzenlenen yarışmada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin veriye dayalı karar destek mekanizmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Mobil Asistan Uygulaması” ile dijital hizmet süreçleri ve su yönetiminde dijital dönüşüm amacıyla KOSKİ tarafından hizmete alınan "Online KOSKİ Projesi” ödüle layık görüldü. Ödüller Zirve kapsamında takdim edildi.

"Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla birçok projesi ile örnek ve öncü olan, bünyesinde birçok Akıllı Şehir Uygulaması ile hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu yenilikçi ve dijital çözümlerle de birçok yerel yönetime rol model olmaya devam ediyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu