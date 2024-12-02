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Konya’da 16 suç kaydı bulunan cinayet zanlısı yakalandı!

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da 16 suç kaydı bulunan cinayet zanlısı yakalandı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 Aralık 2024 tarihinde düzenledikleri operasyonla 16 suç kaydı bulunan Mustafa U.'yı yakaladı.

1996 Konya doğumlu olan ve işsiz olduğu belirtilen Mustafa U.'nın;

Kasten Öldürme (Konya): 13 yıl 24 ay hapis cezası

Kasten Yaralama (Konya): 1 yıl 12 ay hapis cezası

Basit Yaralama (Konya) suçundan ifadeye yönelik; 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlı, ekiplerce gözaltına alınarak Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

(Selman Kaya)

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