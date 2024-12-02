Konya’da 16 suç kaydı bulunan cinayet zanlısı yakalandı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 Aralık 2024 tarihinde düzenledikleri operasyonla 16 suç kaydı bulunan Mustafa U.'yı yakaladı.
1996 Konya doğumlu olan ve işsiz olduğu belirtilen Mustafa U.'nın;
Kasten Öldürme (Konya): 13 yıl 24 ay hapis cezası
Kasten Yaralama (Konya): 1 yıl 12 ay hapis cezası
Basit Yaralama (Konya) suçundan ifadeye yönelik; 3 suçtan arandığı tespit edildi.
Zanlı, ekiplerce gözaltına alınarak Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.
(Selman Kaya)