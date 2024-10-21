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Konya’da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

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Konya’da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Konya’nın Meram ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Muhammet Oğuzhan Yaşar ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, bıçakla yaralandı.

3 ARACA ÇARPARAK DURDU

Olay yerinden 34 GCS 53 plakalı otomobiliyle ayrılan Yaşar, yolda bilincini kaybetti.

Araç, Akkonak Sokak'ta park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

  • #bıçakla yaralama #cinayet #kavga #Konya

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