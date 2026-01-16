GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bir grup Kudüs ve Gazze’ye destek için toplandı

Konya’da bir grup Kudüs ve Gazze’ye destek için toplandı
Konya’da bir grup, Kudüs ve Gazze’ye destek için bir araya geldi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Aziziye Camisi önünde cuma namazı çıkışında toplanan kalabalığa seslenerek, Gazze'dekilerin Kudüs'ü kurtarmak için mücadele verdiğini söyledi.

Gazzelilerin Kudüs'ün kurtuluşu için bedel ödediğine dikkati çeken Ceylan, şöyle konuştu:

"Onlar ümmetin ön safında mücadele etmenin bedelini yerine getirdi. Vazifemizi hatırlamak, tüm dünyaya ve İslam ümmetine görevini hatırlatmak üzere bir araya geldik. Miraç gecesinin de içinde bulunduğu bu hafta 'Dünya Kudüs Haftası' ilan edildi. Şehirlerimizde ve diğer ülkelerde bu hafta nice güzel işler yapılıyor. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yeniden özgürlüğüne kavuşturmak için şahitlik görevimizi yerine getiriyoruz."



Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Celal Ödemiş de ümmetin yaralı vicdanını ve insanlığın ortak sorumluluğunu hatırlamak için toplandıklarını dile getirdi.

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

