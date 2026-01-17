GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Ocak 2026 Cumartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HASAN ARSLAN

ARAPÖZÜ
01-09-1934

TEKKE MEZARLIĞI

FATMA HÜLYA EFİR

KONYA
06-05-1952

ULUIRMAK MEZARLIĞI

HACI MURAT KAYA

KADINHANI
01-04-1972

YAZIR MEZARLIĞI

SIDDIKA ATICI

GÖDENE
12-07-1937

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

BEBEK ULUDAĞ


00-00-0000

ULUIRMAK MEZARLIĞI

HACİ MEHMET GÜLER

BEŞIŞIKLI
07-02-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ MERCAN

RESİL
15-02-1954

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

RIZA SAY

MERAM
20-12-1995

HOCACİHAN MEZARLIĞI

VEYSEL KARAKOÇ

KONYA
01-03-1983

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA MERT ONGUN

SELÇUKLU
13-02-2023

SARAYKÖY MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

