Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HASAN ARSLAN
|
ARAPÖZÜ
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
FATMA HÜLYA EFİR
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
HACI MURAT KAYA
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SIDDIKA ATICI
|
GÖDENE
|
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
|
BEBEK ULUDAĞ
|
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
HACİ MEHMET GÜLER
|
BEŞIŞIKLI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ALİ MERCAN
|
RESİL
|
YENİBAHÇE MEZARLIĞI
|
RIZA SAY
|
MERAM
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
VEYSEL KARAKOÇ
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA MERT ONGUN
|
SELÇUKLU
|
SARAYKÖY MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
