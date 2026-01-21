Konya’da bugün vefat edenler 21 Ocak 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
YONUS AY
|
DOĞUTEPE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
EMEL YOLDAŞ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATİH ORAL
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HATİCE DEMİRTAŞ
|
DEDEMOĞLU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUZAFFER ÇENGER
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
FAZİLE DAĞDEVİREN
|
ELEŞKİRT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
EMİNE SAN
|
KUMRU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET DOĞAN
|
ARMUTLU
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
AHMET ÜNVEREN
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MEVLÜT URMAMEN
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FATMA ÖZCAN
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FADİME AY
|
B.AŞLAMA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
DERVİŞ OTLU
|
KARADİĞİN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AHMET ÜZÜM
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SEMAHAT YILDIZ
|
TAŞKENT
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi