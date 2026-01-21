GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,43
EURO
50,72
STERLİN
58,36
GRAM
6.898,09
ÇEYREK
11.329,86
YARIM ALTIN
22.537,79
CUMHURİYET ALTINI
44.933,74
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 21 Ocak 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 21 Ocak 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Ocak 2026 Çarşamba günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

YONUS AY

DOĞUTEPE
03-02-1958

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMEL YOLDAŞ

KONYA
28-04-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATİH ORAL

KONYA
01-01-1980

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE DEMİRTAŞ

DEDEMOĞLU
01-11-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

MUZAFFER ÇENGER

KONYA
21-03-1949

YEDİLER MEZARLIĞI

FAZİLE DAĞDEVİREN

ELEŞKİRT
01-03-1952

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİNE SAN

KUMRU
10-03-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET DOĞAN

ARMUTLU
18-04-1950

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AHMET ÜNVEREN

KONYA
29-08-1950

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MEVLÜT URMAMEN

KONYA
10-05-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA ÖZCAN

DERBENT
07-11-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FADİME AY

B.AŞLAMA
20-12-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

DERVİŞ OTLU

KARADİĞİN
01-01-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET ÜZÜM

HADİM
29-06-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEMAHAT YILDIZ

TAŞKENT
05-02-1929

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER